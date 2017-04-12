19:04 12 апреля 2017 0

Павел Скрипниченко проверяет достоверность заметок на научную тематику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

День космонавтики — отличный повод задуматься о важности популяризации наук о космосе. Тем более, уровень знаний россиян в данной теме не самый высокий. Так, 95% опрошенных учеными УрФУ жителей Екатеринбурга не смогли назвать причину смены времен года. Косвенно в подобной ситуации виноваты и СМИ. Многие заметки на научную тематику делаются исключительно ради громких заголовков. Внутри же материалов научные факты зачастую перевираются.

Мы попросили сотрудника кафедры астрономии и геодезии ИЕН УрФУ Павла Скрипниченко проанализировать несколько последних материалов на научную тему из лент СМИ, чтобы установить, насколько они верны.

«Ученые: взрыв Луны приведет к Апокалипсису на Земле»

Фото: URA.RU

Луна очень сильно влияет на Землю: отвечает за приливы и отливы, стабилизирует ось вращения Земли. Если взорвать Луну, то на орбите образуется огромное количество осколков. Есть большая вероятность, что часть этих осколков выпадет на Землю в виде метеоритного дождя. Если хоть один осколок окажется больше 2-3 км, то это однозначно конец цивилизации.

Вопрос в том, зачем взрывать Луну и как? У человечества такого оружия нет. Все наши ядерные бомбы существенного вреда ей не нанесут. И никакой астрономический объект, который может столкнуться с Луной, к большим разрушениям также не приведет.

«На Юпитере обнаружили гигантское водяное пятно»

Фото: URA.RU

Это вполне возможно, хотя определение «водяное пятно» мне не нравится. Скорее всего ученые с помощью спектральных наблюдений нашли область, где повышенная концентрация этих водяных паров или кристаллов льда. Впрочем, это совсем не означает, что на Юпитере есть жизнь. Там колоссальное давление, жизнь искать бесполезно.

Вода на самом деле много где есть. Она растворена в грунте Луны, течет по поверхности Марса, есть даже в кратерах на Меркурии, хоть он и близок к Солнцу. Воды очень много во Вселенной, но ее наличие не говорит о существовании жизни.

«Жители Земли увидят розовую Луну на Пасху»

Фото: URA.RU

С самой Луной, конечно, ничего не происходит, но такой визуальный эффект возможен. Во-первых, спутник может менять оттенок на восходе и заходе из-за особого прохождения солнечного света через атмосферу.

Во-вторых, есть такое явление -лунное затмение, когда Земля встает между Луной и Солнцем. Когда спутник нашей планеты попадает в полутень, Луна становится желтой. Когда в полную тень, она становится красной или багрово-красной. А если где-нибудь было сильное извержение вулкана и в атмосфере оказалось большое число пыли, то Луна приобретет голубой оттенок.

«Космический мусор представляет угрозу для МКС»

Фото: URA.RU

Это правда. Космического мусора — кусков различных аппаратов, разгонных блоков, солнечных батарей, становится все больше. Он опасен тем, что абсолютно не управляем: летит с огромной скоростью по постоянно меняющимся траекториям. Мы может только наблюдать за ним с Земли и предсказывать столкновения, чтобы МКС могла уклоняться. У ученых есть идеи очистки орбиты от мусора, но они слишком дорогие.

Поэтому пока просто стараемся не плодить новый отходы: наши объекты либо сгорают в атмосфере, либо отправляются на орбиты, которые никогда не помешают действующим космическим аппаратам.

«Стивен Хоккинг попросил ученых не отправлять сигнал инопланетянам из-за опасности колонизации Земли»

Фото: URA.RU

У меня большие сомнения, что такое мог сказать знаменитый астрофизик Стивен Хоккинг. Заметить активность человечества несложно, возле Земли куча космических аппаратов. Кроме того, если кто-то из глубин Вселенной посмотрит на планету, то он легко сможет поймать наши местные радиосигналы.

Что касается разумной жизни вне Земли: во-первых, она еще не открыта. Во-вторых, с большой вероятностью мы поймем, что имеем дело с разумной жизнью, только если пришельцы будут похожи на людей. Если они похожи на нас и способны преодолевать межзвездные расстояния, то зачем им колонизировать Землю? В космосе колоссальное количество ресурсов. Тот же Пояс астероидов возле Юпитера — это огромные запасы воды, кислорода, водорода, металлов, минералов. Смысл лететь на какую-то планету, где есть формы жизни?