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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
17:52  12 апреля 2017 0

Военный пенсионер, чей сын застрелил челябинскую школьницу, готовится к последнему слову

Синдянкина Жанна Прокурор Няшка Копейск Челябинск, синдянкина жанна
Зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина озвучила позицию гособвиненияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два года условно и 80 тыс. рублей штрафа — к такому наказанию просят привлечь жителя поселка Октябрьский под Челябинском, чей несовершеннолетний сын застрелил школьницу. Позицию гособвинения озвучила в Копейском городском суде в среду, 12 апреля, зампрокурора города Жанна Синдянкина. Подсудимый выступит в суде с последним словом 4 мая, приговор вынесут на следующий день.

Как рассказала «URA.RU» Жанна Синдянкина, семья, где проживает невольный виновник трагедии, благополучная. 40-летний глава семьи — военный пенсионер. 12 ноября 2016 года он вернулся с охоты и оставил в комнате охотничье ружье, которое было заряжено.

16 ноября к его 15-летнему сыну пришла подружка-десятиклассница. Подросток решил показать ружье, передернул затвор. Случайно нажал на курок, и пуля угодила в школьницу. Девочка получила ранение брюшной полости и скончалась на месте.

Ответственность за случившееся понес отец подростка. При обыске в квартире у него нашли незарегистрированные патроны. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1, ст. 224 (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть) и по ч. 1, ст. 222 (незаконное хранение боеприпасов) УК РФ.

По первой статье прокуратура предлагает взыскать штраф в 80 тыс. рублей, по второй — присудить мужчине два года условно. Также гособвинение поддержало требования потерпевших, матери и отца погибшей, о возмещении морального ущерба по 2 млн рублей каждому.

Альбина Золотухина
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