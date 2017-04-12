17:48 12 апреля 2017 0

Активисты считают, что щенки стали жертвами зоофилов Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Перми полиция возбудила уголовное дело по факту гибели двух щенков в муниципальном приюте. Ведется следствие. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Ранее волонтеры муниципального приюта распространили в Сети информацию о гибели двух щенков. По их словам, собак насиловали. Результаты экспертизы, проведенной ветврачами в Удмуртии, подтверждают эти предположения. Специалисты выявили рваные раны подхвостового пространства, анального отверстия, стенок прямой кишки и верхней стенки влагалища.

Полиция результаты экспертизы, которая проводилась в Перми, пока не разглашает. «Пока можно сказать лишь, что возбуждено уголовное дело по статье „Жестокое обращение с животными“. Ведется следствие», — сказал собеседник «URA.RU».

Зоозащитники решили провести митинг против жестокости по отношению к животным, однако мэрия не согласовала им место и время. Сейчас активисты подали заявку на пикет в Театральном сквере, ответ из администрации еще не пришел. По их информации, мэрия уже подготовила черновой вариант акта проверки приюта, где сказано, что причиной смерти щенков стала драка собак.