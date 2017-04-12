18:48 12 апреля 2017 0

Татьяна Мерзлякова не любит, когда ее подчиненных обижают Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда сильно испортил отношения с коллегами. Как рассказывают работники свердловского правительства, чиновник устроил скандал на трехстороннем совещании у вице-губернатора Александра Высокинского, которое состоялось на прошлой неделе. Помимо представителей водоканала на нем присутствовали работники департамента по труду и аппарата уполномоченного по правам человека.

«На совещании обсуждали погашение долгов по зарплате в дегтярском водоканале. Одна из причин этих долгов — задолженность управляющей компании Ремстройкомплекс, в которой [советник губернатора отец замминистра Анатолий] Гайда-старший является советником. Так младший рьяно защищал „управляшку“, отказался докладывать под предлогом, что его не предупреждали, да еще и наехал на всех собравшихся — досталось и департаменту труда, и представителю Мерзляковой [Татьяны, свердловского уполномоченного по правам человека, омбудсмена]», — объяснил чиновник.

Собеседник агентства утверждает, что Татьяна Георгиевна не смирилась с оскорблениями в адрес своего подчиненного и уведомила о недостойном поведении замминистра главу администрации губернатора Владимира Тунгусова. Как отреагировал первый вице-губернатор, пока неизвестно.

«Был деловой спор. Нам не привыкать, когда министерства не соглашаются с позицией уполномоченного, и приходится отстаивать свою позицию», — кратко пояснила Татьяна Мерзлякова, но не стала ни описывать характер грубости со стороны правительственного чиновника, ни отрицать имевший место факт.

Дозвониться до Сергея Гайды сегодня не удалось — он не отвечает на звонки по сотовому. В ближайшее время с ним проведут разъяснительную работу. «С Гайдой переговорим отдельно, рабочие моменты», — лаконично описал перспективу вице-губернатор Александр Высокинский.