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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:48  12 апреля 2017 0

Гайда обидел Мерзлякову, впал в немилость Тунгусова и получит выговор от Высокинского

Заседание заксобрания Свердловской области. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова не любит, когда ее подчиненных обижаютФото: Александр Мамаев © URA.RU

Замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда сильно испортил отношения с коллегами. Как рассказывают работники свердловского правительства, чиновник устроил скандал на трехстороннем совещании у вице-губернатора Александра Высокинского, которое состоялось на прошлой неделе. Помимо представителей водоканала на нем присутствовали работники департамента по труду и аппарата уполномоченного по правам человека.

«На совещании обсуждали погашение долгов по зарплате в дегтярском водоканале. Одна из причин этих долгов — задолженность управляющей компании Ремстройкомплекс, в которой [советник губернатора отец замминистра Анатолий] Гайда-старший является советником. Так младший рьяно защищал „управляшку“, отказался докладывать под предлогом, что его не предупреждали, да еще и наехал на всех собравшихся — досталось и департаменту труда, и представителю Мерзляковой [Татьяны, свердловского уполномоченного по правам человека, омбудсмена]», — объяснил чиновник.

Собеседник агентства утверждает, что Татьяна Георгиевна не смирилась с оскорблениями в адрес своего подчиненного и уведомила о недостойном поведении замминистра главу администрации губернатора Владимира Тунгусова. Как отреагировал первый вице-губернатор, пока неизвестно.

«Был деловой спор. Нам не привыкать, когда министерства не соглашаются с позицией уполномоченного, и приходится отстаивать свою позицию», — кратко пояснила Татьяна Мерзлякова, но не стала ни описывать характер грубости со стороны правительственного чиновника, ни отрицать имевший место факт.

Дозвониться до Сергея Гайды сегодня не удалось — он не отвечает на звонки по сотовому. В ближайшее время с ним проведут разъяснительную работу. «С Гайдой переговорим отдельно, рабочие моменты», — лаконично описал перспективу вице-губернатор Александр Высокинский.

Антон Ольшанников
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