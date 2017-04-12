17:59 12 апреля 2017 0

Сейчас имиджевые срывы свердловской власти допускать никак нельзя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Первоуральского городского округа едва не провалили крупный инвестиционный проект, курируемый губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Источник в администрации Первоуральска рассказал «URA.RU», что муниципальные чиновники тормозят предоставление земли компании, запланировавшей инвестировать в регион порядка двух миллиардов рублей.

«[Занимающаяся лесопереработкой компания] „Стод“ получила предложение прийти в регион. На предложение отреагировали, и в Екатеринбург приехал представитель завода („Талион-Терра“ — филиал компании „Стод“ в Торжке, Тверской области). Губернатор лично встретился, переговорил и отправил в Первоуральск. На этом инвестиции закончились, поскольку [глава администрации Первоуральска Валерий] Хорев и [начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Первоуральска Константин] Гартман с компанией встретились, но землю предоставили такую, что она вообще запросам инвестора не соответствует», — рассказал погруженный в тему чиновник.

«Мы никому не отказывали, — отрицает наветы сам Валерий Хорев. — Компания сама к нам не приезжала, а мы показали КРСУ два участка, на которых, как мы посчитали, можно развивать такое производство. У нас есть еще банкротящееся предприятие — это бывший завод по производству горного оборудования — вот его площадку еще хотели предложить. Пусть заходят и работают на здоровье», — рассказал «URA.RU» Валерий Хорев.

В мининвестразвития факт встречи инвесторов с главой региона в прошлый понедельник, 3 апреля, подтвердили. Здесь заверяют, что, несмотря на бюрократические неурядицы и поведение отдельных чиновников, от реализации крупного проекта никто отказываться не намерен. «Этот проект может быть реализован на нескольких площадках, в том числе и в Первоуральске еще остаются такие возможности», — пояснили в министерстве.

В администрации губернатора сказали, что не дадут местным чиновникам сорвать имиджевый для главы региона проект. «Несмотря на то, что органы МСУ отделены от госвласти, мы очень тесно работаем с администрацией Первоуральска. Уверены, здесь прекрасно понимают приоритетные направления развития Свердловской области, а потому мы будем реализовывать нужный области инвестиционный проект в тесном взаимодействии со всеми уровнями власти», — пояснил «URA.RU» директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов.

Сами инвесторы, похоже, обиды не держат, но о планах говорят осторожно. «У нас все нормально. Мы съездили, познакомились — это пока только намерения, а не реализация. Больше информации я вам сказать пока не могу — вдруг вы из ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка — ред)», — сказал «URA.RU» директор завода «Талион-Терра» Сергей Зорин.