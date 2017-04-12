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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
18:53  12 апреля 2017 0

На Ямале при первом же полете сломали дорогие беспилотники. Техника уже третий год лежит на складе

ЯНАО. Тундра + досрочные выборы, рыба
Беспилотники были куплены для контроля над добычей рыбыФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Беспилотные летательные аппараты стали предметом разбирательств на Ямале. В марте 2014 года, в первое же применение, были разбиты два самолета «Элерон», они до сих лежат на складе. Жалобу в прокуратуру по этой ситуации (есть в распоряжении «URA.RU») написал бывший сотрудник ГКУ «Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО» Алексей Шубадер, который присутствовал при ЧП.

По его данным, запускать самолеты вообще было нельзя. Автор обращения винит в произошедшем сотрудников ГКУ. Шубадер также написал письмо губернатору, в котором указывает, что комплексы можно было использовать во время сибирской язвы.

Беспилотники использовались всего один раз и тут же сломались
Министерство обороны

«В марте 2014 года я был направлен в командировку в поселок Мыс Каменный для работы по водным биологическим ресурсам в акватории Обской губы. Нашей задачей являлось провести запуск беспилотных летательных аппаратов по установлению незаконных сетей лова. Рейд проводился на автомашине КамАЗ, в которой находится командный пункт для запуска БЛА. Старшим группы являлся Горенский И.В. После 40 минут полета у первого самолета отказал двигатель, он совершил экстренную посадку. На следующий день Горенский доложил об этом директору ГКУ Куманеву. Куманев без разбирательств отдал приказ о закупке второго БЛА. При запуске произошла точно такая же ситуация», — описывает проблему г-н Шубадер.

По его словам, оборудование пострадало еще больше из-за того, что его отнесло ветром, так как БЛА подобрали только спустя два часа. «В день падения ветер составлял более 15 метров в секунду. Полеты при такой погоде запрещены», — пишет автор. Стоимость двух беспилотников — 4 млн рублей. Вместе с комплексом управления — 18 млн рублей.

На жалобу уже отреагировали и в правительстве, и в прокуратуре.

По данным первого замгубернатора Ямала Алексея Ситникова (ответ чиновника также есть в редакции), на 2017 год запланирован ремонт беспилотников.

До этого в бюджете не было средств.

Прокуратура подтвердила, что беспилотники использовались всего один раз в ходе рейдового мероприятия — с 14 по 25 марта 2014 года. Тогда они и были сломаны.

Надзорное ведомство согласилось, что хранение сломанных аппаратов является неэффективным расходованием бюджетных средств. При этом прокуратура не подтвердила замечание про ветер, который якобы вообще не позволял запускать самолеты в небо. В надзорной инстанции также сообщили, что борьба с сибирской язвой не входит в полномочия ГКУ.

Получить комментарий директора ГКУ на момент подготовки публикации не удалось.

Ответы из правительства и прокуратуры не устроили Алексея Шубадера — он намерен и дальше требовать наказания для сотрудников ГКУ.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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