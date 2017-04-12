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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:08  12 апреля 2017 0

РПЦ открестилась от освящения золотых айфонов с молитвами. «Пошлятина какая-то»

В РПЦ раскритиковали православные смартфоныФото: Caviar

В РПЦ не благословляли продажу люксовых смартфонов «Спаси и сохрани» с религиозной символикой. Об этом заявил глава патриаршей пресс-службы иерей Александр Волков.

Ранее ювелирный дом Caviar презентовал две модели IPhone 7 «Спаси и Сохрани» и «Отче наш», выполненные в золотом корпусе. Как утверждали производители, все смартфоны уже освящены епископом Городецким и Ветлужским Августином.

Волков назвал рекламную кампанию производителя пошлятиной, пишет «Федеральное агентство новостей».

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По словам представителя церкви, формулировка «в РПЦ благословили.» является чистой воды обманом, поскольку для такой формулировки нужно благословение патриарха или решение Синода. «Пошлятина какая-то», — заключил священник.

Стоимость православных смартфонов оказалась весьма внушительной — начальная цена от 199 тысяч рублей.

Нина Калинина
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