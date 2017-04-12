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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
18:05  12 апреля 2017 0

«Толпа народу и полицейские машины». В Перми эвакуировали крупный гипермаркет

ТЦ РИО, Метрополис. Курган, супермаркет, метрополис, торговые полки, тц рио
Причиной массовой эвакуации стал пакет с мусоромФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подозрительный предмет стал причиной эвакуации сотрудников и покупателей гипермаркета «Лента» в Перми. Выяснилось, что людей напугал пакет с мусором.

«Возле „Ленты“ стоит толпа народу и полицейские машины», — рассказал «URA.RU» очевидец.

В пресс-службе краевого ГУ МВД сообщили о причине эвакуации: «В среду, 12 апреля, около 16:00 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города найден подозрительный предмет. Сотрудники ЧОП провели эвакуацию из помещения. Подозрительным предметом оказался мешок с мусором».

Напомним, 6 апреля полицейские оцепили здание развлекательного комплекса «Горный хрусталь» в Перми из-за подозрительного предмета. На место происшествия выезжали все экстренные службы. Причиной беспокойства оказался оставленный кем-то плюшевый медвежонок.

После петербургского теракта в Перми и Пермском крае усилены меры безопасности. Особенное внимание уделяется учреждениям образования, культуры и спорта, а также общественному транспорту.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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