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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:39  12 апреля 2017 0

Новости «URA.RU» работают! Прокуратура спасет свердловчан, которым замками ограничили доступ к воде

Генпрокурор Юрий Чайка в Екатеринбурге, прокуратура свердловской области
Правоохранители оперативно отреагировали на новость «URA.RU»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская прокуратура начала проверку после сообщения «URA.RU» о блокировке уличных колонок в Алапаевске навесными замками. Так жителей города, набирающих питьевую воду на улице, вынудили заключать договоры с Горводоканалом.

«По вашему сообщению начата проверка. После того, как мы проверим, в каком виде предоставляются коммунальные услуги по обеспечению граждан холодным водоснабжением, тогда будет понятно, нарушены ли их права. Подобная история случалась два года назад в одном из поселков рядом с Первоуральском, тогда мы обязали устранить ограничения», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Разговор состоялся менее чем через полчаса после публикации новости.

О замках на колонках «URA.RU» ранее рассказал житель Алапаевска. Он заявил, что ключи от них могут получить только те, у кого подписан договор с поставщиком воды. В Алапаевском горводоканале «URA.RU» оперативно не прокомментировали ситуацию.

Сергей Дианов
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