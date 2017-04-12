18:39 12 апреля 2017 0

Правоохранители оперативно отреагировали на новость «URA.RU» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская прокуратура начала проверку после сообщения «URA.RU» о блокировке уличных колонок в Алапаевске навесными замками. Так жителей города, набирающих питьевую воду на улице, вынудили заключать договоры с Горводоканалом.

«По вашему сообщению начата проверка. После того, как мы проверим, в каком виде предоставляются коммунальные услуги по обеспечению граждан холодным водоснабжением, тогда будет понятно, нарушены ли их права. Подобная история случалась два года назад в одном из поселков рядом с Первоуральском, тогда мы обязали устранить ограничения», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Разговор состоялся менее чем через полчаса после публикации новости.

О замках на колонках «URA.RU» ранее рассказал житель Алапаевска. Он заявил, что ключи от них могут получить только те, у кого подписан договор с поставщиком воды. В Алапаевском горводоканале «URA.RU» оперативно не прокомментировали ситуацию.