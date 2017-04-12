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Главные новости Курганской области
18:21  12 апреля 2017 0

В Зауралье погиб рабочий, который ставил на предприятии химический опыт

Следственный комитет, следственное управление по Курганской области. Курган, следственный комитет, скр по курганской области
Следственный комитет начал проверкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В среду, 12 апреля, на территории ОАО «Целинное ДРСП», расположенного в селе Целинное Курганской области, был смертельно травмирован рабочий. Следственный комитет СК России по Курганской области начал доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

В пресс-службе СК не раскрывают подробности происшествия, однако среди местных жителей ходят разговоры о прозвучавшем взрыве.

Как сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах, мужчина пытался воспроизвести опыт с химическим веществом и огнетушителем, который оказался для него смертельным.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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