Тюменский волонтер потерял глаз на съемках фильма «Тобол»

18:19 12 апреля 2017 0

Продюсер Олег Урушев: "Волонтер обнажил бутафорскую шпагу вопреки запрету" Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Волонтер, игравший в массовке на съемках фильма «Тобол», лишился зрения на один глаз из-за ранения бутафорской шпагой. Компания-производитель фильма заявила о готовности оплатить лечение пострадавшего, но отрицает свою вину в случившемся.

Как рассказал «URA.RU» продюсер кинокартины «Тобол» Олег Урушев, двое товарищей, 26-летний Руслан Курбатов и 33-летний Павел Толмачев, были волонтерами, которые приходили на съемочную площадку, чтобы поучаствовать в массовке.

«У нас есть участники массовки, которые работают по договорам, и есть волонтеры, которые участвуют в съемках по собственному желанию, — рассказал Урушев. — Эти волонтеры участвуют в съемках с массовкой, держатся на заднем плане. У одного был муляж, у другого — макет оружия. Для них был проведен инструктаж, было дано указание не доставать оружие, а только держаться за рукоять и бегать на заднем плане».

В съемках боя, происходивших в пятницу, 7 апреля, участвовали 55 каскадеров, а массовка и волонтеры изображали «объем» присутствующих в кадре людей. «И вот этот парень, 33-летний Павел Толмачев, зачем-то достал макет шпаги и взмахнул им, попав своему другу Руслану в глаз. Причем они не сражались, они бежали, и Руслан бежал сзади Павла, — объясняет Урушев. — Зачем было доставать шпагу вопреки указаниям и махать ей назад, я не знаю».

Пострадавший был оперативно доставлен на машине скорой помощи, которая постоянно дежурит на съемках фильма, сначала в тобольскую больницу, потом — в ОКБ №2 Тюмени.

Как заявил агентству замглавврача ОКБ №2 Сергей Царик, пациента доставили с проникающим ранением глазного яблока. Ему была проведена операция, глаз как таковой был восстановлен, «однако функция зрения утрачена». «Но жизнь на этом не заканчивается, второй глаз у пациента видит. Молодой человек в удовлетворительном состоянии сейчас находится в отделении офтальмологии», — пояснил Царик.

Олег Урушев заявил «URA.RU», что единственным виновником происшествия является Павел Толмачев, «который уже дает показания полиции». Организаторы съемок заявили о готовности оказать материальную помощь в лечении пострадавшего волонтера. Для матери Руслана сняли номер в гостинице, впоследствии женщине предложили переехать в съемную квартиру, которая располагается поближе к больнице, в которой лечится ее сын. «По поводу компенсации (морального и материального вреда — ред.) — это к Павлу Толмачеву», — говорит Урушев.

«Мы готовы оказывать материальную помощь, если что-то дополнительно потребуется, мы готовы рассматривать этот вопрос, — заверил продюсер картины. — Пока не потребовалось никаких дополнительных средств, тюменская медицина делает все, что может, в Москве врачи мне подтвердили, что все делается правильно».