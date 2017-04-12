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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
18:37  12 апреля 2017 0

Ледоход в столице Ямала ожидают раньше сроков

Ледоход. Салехард, ледоход, обь, салехард, переправа
Обь в районе Салехарда должна очиститься ото льда на неделю раньшеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Специалисты назвали примерные даты вскрытия озер и рек на территории Ямала. В целом, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сюрпризов не предвидится, однако ледохода на Оби в районе окружной столицы ожидают намного раньше обычного.

«Исключение может составить река Обь в районе поселка Мужи и города Салехард. Если в среднем каждый год вскрытие наблюдалось 27 мая, то в этом году мы ожидаем освобождения ото льда Оби примерно 19 мая», — рассказал на совещании по предупреждению ЧС заместитель начальника окружного центра гидрометеорологии Артем Кошкин.

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Представители МЧС на совещании отметили, что на вторую и третью декаду апреля ожидается закрытие большинства ледовых переправ в регионе. В северной его части переправы проработают чуть дольше и закроются в начале мая.

Для жителей региона ледоход является переломным событием. Он означает окончание периода распутицы, во время которого многие поселки и даже столица региона остаются без наземной транспортной связи с другими поселениями. А это означает перебои с доставкой продовольствия, стройматериалов и почты. После ледохода в регионе начинается речная навигация. При этом речной транспорт остается самым дешевым и доступным для большей части населения.

Добавим, что в Салехарде завели традицию и уже несколько лет подряд устраивают праздник ледохода. Жители собираются на берегу Оби, устраивают концерт, поедают шашлык и ждут, когда тронется лед. Плюс ко всему это еще и красивое природное явление.

Вячеслав Егоров
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