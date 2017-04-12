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Главные новости Тюменской области
18:42  12 апреля 2017 0

В Сети появилось видео: два автоинспектора вытаскивают из машины сотрудника МЧС в форме. ГИБДД: все законно. ВИДЕО

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Сотрудники полиции были правы, заявили в ГИБДДФото: depositphotos.com © URA.RU

В Сети появилось скандальное видео, в котором сотрудники ГИБДД силой вытаскивают из автомобиля водителя в форме сотрудника МЧС. Ролик снят на камеру мобильного телефона девушкой, которая была на переднем пассажирском сиденье машины.

Конфликт водителя с автоинспекторами разгорелся из-за тонировки. Видеозапись была размещена в паблике «Типичный Тобольск», однако позже удалена «по просьбе автора». Пост, между тем, собрал более 100 комментариев. В ГИБДД региона уже заявили, что действия сотрудников ДПС были законными.

В коротком видеоролике снят конфликт между водителем легкового автомобиля и сотрудниками ДПС. Инспекторы силой извлекают мужчину из машины, он несколько раз кричит: «Снимай, Диана, снимай!».

В записи в паблике «Типичный Тобольск» автор объяснял, что сотрудник ДПС не представился, не показал документы, «попросил открыть дверь и сразу прислонил прибор для замера тонировки, после этого я отодвинул прибор для того чтобы снять тонировку, после этого подбежали ещё два сотрудника вытащили меня из машины, начали грубо обращаться, хотя я сказал сразу сниму». После «разговора» с представителями ГИБДД, по словам мужчины, у него остались синяки.

Видео: РЕН-ТВ

В ГИБДД Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что 10 апреля наряд специализированного батальона ДПС остановил автомобилиста за нарушение правил тонировки.

«Представившись, автоинспекторы озвучили суть нарушения и объяснили, что необходимо сделать замеры светопропускаемости стекол автомобиля специальным прибором, — отметили в ГИБДД. — Пытаясь избежать ответственности за незаконную тонировку автомобиля, водитель воспрепятствовал законному требованию сотрудника полиции, пытался закрыть дверь автомобиля, ударил по прибору в момент проведения замеров, пытался оттолкнуть инспектора ДПС от автомобиля, в результате в отношении него полицейскими, в соответствии с законом „О полиции“ была применена физическая сила».

Водителю объяснили, что его доставят в отдел ГИБДД Тобольска для составления административного материала за неподчинение законному требованию сотрудников полиции, но водитель поехал в другую сторону.

В видеоролике он объясняет, что направляется в прокуратуру. Полицейский автомобиль в итоге заблокировал ему дорогу, водителя извлекли из машины и отвезли в отдел ГИБДД МО МВД России «Тобольский». Оттуда мужчину доставили в суд, где водитель признал вину и был оштрафован на тысячу рублей за воспрепятствование законному требованию сотрудников полиции.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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