Вход в долины малых рек Перми хотят сделать платным

18:59 12 апреля 2017 0

Знаменитый пермский «Сад соловьев» может начать приносить прибыль Фото: сайт "Речка Уинка - Сад соловьев"

На территории знаменитого пермского «Сада соловьев» предложили сделать платный парк. Идея прозвучала от собственников земли, на которой расположена рекреационная зона.

«От имени собственников земли в долине Уинки неожиданно прозвучало, что они хотели бы пока сделать платный парк на своих землях, так как из-за кризиса интерес к земле для застройки сильно упал», — написал в своем блоге правозащитник Денис Галицкий.

Он также добавил, что, так как заявление прозвучало в суде, то, возможно, это некий процессуальный трюк. Сами собственники отказались от комментариев.

Создатель «Сада соловьев» Надежда Баглей поддержала идею платного парка. «Со своей стороны готова всемерно помогать. Да мы уже помогаем, с этой территории вытащили горы мусора. Единственное — платный парк можно создать только склоне. По закону к самой реке должен быть свободный доступ для всех жителей», — рассказала общественница корреспонденту «URA.RU».

Напомним, создатели «Сада соловьев» уверены, что собственники хотят продать землю под жилую застройку. Часть участка на территории долины Уинки принадлежит компании «Пермский квартал», которая предлагает изменить зонирование с рекреационной зоны Р-1 на зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. При этом застройщики предлагают оставить от 6 до 60% территории «Сада соловьев» нетронутой. Общественники опасаются, что строительство приведет к гибели экосистемы Уинки.