09:20 13 апреля 2017 0

Французов поселили в двух шагах от ледовой арены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 13 апреля стартует турнир «Еврочеллендж». Сборные России и Франции в 20:30 встретятся на льду арены «Трактор».

«Французы поселились в гостинице „Мелиот“, расположенной прямо через дорогу напротив „Трактора“. Так что и на тренировку хоккеисты зарубежной сборной ходили пешком, и на матч тоже могут, — рассказали „URA.RU“ в администрации челябинского хоккейного клуба. — Российских хоккеистов устроили в другом районе города, поэтому добираться до места встречи им приходится на автобусе. По условиям размещения отель „Видгоф“ ничем не уступает». Также спортсменам устроят экскурсию в областной краеведческий музей, на завод ЧТПЗ «Высота 239» и по пешеходной Кировке.

Второй и заключительный матч «Еврочелленджа» также пройдет в «Тракторе». В субботу, 15 апреля, любителей спорта ждут здесь к 14:00. Состав команд известен и остался без изменений. Билеты на обе встречи пока доступны по цене от 500 рублей до 2 тыс. рублей. Юных болельщиков (до шести лет), которые придут с родителями, пустят посмотреть хоккей бесплатно.

«Еврочеллендж» считается своеобразным преддверием мировых чемпионатов по хоккею. С 2011 года в рамках турнира встречаются сборные 12 стран, которые проводят между собой по два матча. Право принять российскую и французскую сборные в 2017 году Челябинск выиграл у Киева и Ярославля.