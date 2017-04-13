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13 апреля 2017
12 апреля 2017
09:20  13 апреля 2017 0

В Челябинске стартует «Еврочеллендж». Французской сборной пришлось добираться до арены пешком

Ледовая арена Трактор. Из архива. Челябинск, хк трактор
Французов поселили в двух шагах от ледовой ареныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 13 апреля стартует турнир «Еврочеллендж». Сборные России и Франции в 20:30 встретятся на льду арены «Трактор».

«Французы поселились в гостинице „Мелиот“, расположенной прямо через дорогу напротив „Трактора“. Так что и на тренировку хоккеисты зарубежной сборной ходили пешком, и на матч тоже могут, — рассказали „URA.RU“ в администрации челябинского хоккейного клуба. — Российских хоккеистов устроили в другом районе города, поэтому добираться до места встречи им приходится на автобусе. По условиям размещения отель „Видгоф“ ничем не уступает». Также спортсменам устроят экскурсию в областной краеведческий музей, на завод ЧТПЗ «Высота 239» и по пешеходной Кировке.

Второй и заключительный матч «Еврочелленджа» также пройдет в «Тракторе». В субботу, 15 апреля, любителей спорта ждут здесь к 14:00. Состав команд известен и остался без изменений. Билеты на обе встречи пока доступны по цене от 500 рублей до 2 тыс. рублей. Юных болельщиков (до шести лет), которые придут с родителями, пустят посмотреть хоккей бесплатно.

«Еврочеллендж» считается своеобразным преддверием мировых чемпионатов по хоккею. С 2011 года в рамках турнира встречаются сборные 12 стран, которые проводят между собой по два матча. Право принять российскую и французскую сборные в 2017 году Челябинск выиграл у Киева и Ярославля.

Алексей Шумов
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