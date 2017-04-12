19:11 12 апреля 2017 0

Источники говорят, что за кресло президента развернется серьезная борьба, однако сами кандидаты отрицают свою заинтересованность Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В союзе малого и среднего бизнеса Свердловской области началась война за доступ к губернатору Евгению Куйвашеву, рассказал источник «URA.RU». По словам собеседника агентства, в организации в скором времени сменится президент. За престижную должность, открывающую возможность получить новые связи, развернули борьбу два оппонента.

Как рассказал собеседник агентства, на осень в союзе запланировано отчетно-выборное собрание, хотя, возможно, оно пройдет уже в июне. Ожидается, что в ходе него свои полномочия сложит нынешний президент союза Анатолий Филиппенков. По словам источника, на его пост претендуют два человека: председатель правления Сергей Мазуркевич и первый вице-президент Владимир Щукин. Якобы, между ними развернулась борьба. Мазуркевич обвиняет Щукина в бездействии, а тот в ответ рассылает членам союза письма с критикой в адрес оппонента.

Источник предоставил редакции копии двух писем, подписанные Щукиным. В них он критикует Мазуркевича, пишет, что Филиппенков уходит с поста из-за его давления, заверяет, что председатель правления собирается повысить взносы участникам союза, что тот «ведет себя на совещаниях в Союзе, как прораб со своими рабочими, которому все должны».

По словам собеседника агентства, Щукин, борясь за пост президента, собирается попасть в большую политику, приблизиться к губернатору, региональным министрам, а также получить возможность лоббировать интересы своего бизнеса.

Фрагмент письма Щукина Фото: источник

«Щукин когда-то был большим человеком, он себя называет великим. Был депутатом городской думы, у него в офисе все стены увешаны фотографиями со знаменитостями. Очевидно, имея статус президента союза, он получит возможность заходить к губернатору», — сказал источник агентства.

При этом и Мазуркевич, и Щукин заверили журналиста «URA.RU», что даже не претендуют на место Филиппенкова. Сергей Мазуркевич заявил, что кандидатуру нынешнего президента уже единогласно выбрало правление союза. «Что касается писем, мы подняли вопрос, что со стороны Щукина полное бездействие, нет никакого конструктива и одна критика. После этого он начал такие шаги», — сказал Мазуркевич.

В свою очередь Щукин, комментируя озвученные планы Мазуркевича заявил: «Он лукавит. Он хочет стать президентом, чтобы повысить свой статус. Как можно назвать мои письма дискредитирующими, когда Мазуркевич узурпировал власть в союзе, делает нарушение за нарушением».

Оперативно получить комментарий у Филиппенкова не удалось — на звонки и СМС он не ответил.