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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:45  12 апреля 2017 0

Лавров показал школу русской дипломатии, разогнав американский «базар» в МИДе

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей Лавров научит манерам американцевФото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, перед переговорами госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра Сергея Лаврова американские журналисты устроили «базар». Политологи считают, что вопрос «Кто учил вас манерам?» стоит отнести не только американским журналистам, но и политикам.

«Главы внешнеполитических ведомств России и США вошли в зал. Mister Lavrov, Mister Lavrov… — со всех сторон истошно закричали американские журналистки из пула госсекретаря», — написала Захарова в Facebook.

Политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в разговоре с «Федеральным агентством новостей» отметил, что этот конфуз американских журналистов показывает в большей степени общую нервозность в США, которая царит сейчас и в политических, и в медийных кругах.

«Что касается Лаврова, то он в очередной раз продемонстрировал нашу дипломатическую школу. Хладнокровно осадил не в меру ретивых медийщиков, — считает Чаусов. — По большому счету, на „базар“ в последние несколько лет похожа вся глобальная политика. И здесь проигрывает первым тот, у кого сдадут нервы. К счастью, кажется, это будет не Россия».

«„Кто вас учил манерам?“ — этот вопрос можно адресовать сегодня не только американским журналистам, но и всей политической элите США», — считает аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев. Он уверен, что эта фраза может стать популярным мемом, сопровождающим действия США во внешней политике.

Эксперт предположил, что язык шантажа, на которым сейчас разговаривают американские политики, не приведет российско-американские отношения к какому-то прорыву. «Дональд Трамп обещал наладить отношения между нашими странами, но на данный момент даже поведение администрации Барака Обамы выглядело куда более приличным и корректным», — отмечает эксперт.

Нина Калинина
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