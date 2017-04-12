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Главные новости Курганской области
19:16  12 апреля 2017 0

Зауральские полицейские просят Госдуму ужесточить наказание пьяным водителям. У депутатов возникли возражения

Заседания комитета Курганской областной Думы по законодательству и государственному строительству. Курган. , чебыкин михаил
Михаил Чебыкин привел неутешительную статистикуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральские полицейские вышли с инициативой ужесточить наказание водителям, которых повторно задерживают в состоянии алкогольного опьянения. Они предлагают внести исправления в Уголовный кодекс, чтобы виновники получали реальный срок, а их машины конфисковались.

С инициативой об изменении действующих законов полиция просит выступить депутатов Курганской областной Думы, обсуждение законопроекта проходило в среду, 12 апреля, на заседании профильного комитета, передает корреспондент «URA.RU».

В качестве аргумента начальник УГИБДД по Курганской области Михаил Чебыкин привел статистику по количеству задержанных нетрезвых водителей — после увеличения штрафа до 30 тысяч число нарушителей лишь увеличилось. Он привел примеры, когда водителей раз за разом задерживают пьяными за рулем, однако суд приговаривает их лишь к небольшим срокам общественных работ. По данным зауральский полицейских, каждый четвертый водитель, который стал виновником ДТП с пострадавшими, ранее задерживался за рулем в нетрезвом виде.

Депутаты возразили, что трудно говорить о справедливости наказания в случае конфискации, если человек управляет машиной по доверенности либо она находится в общей собственности. Были возражения и у правового управления областной Думы. Полицейским предложили приложить к законопроекту общероссийскую статистику по пьяным водителям, а также получить отзывы от МВД, правительства РФ и Верховного суда.

К вопросу депутаты вернутся после того, как он будет проработан более тщательно.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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