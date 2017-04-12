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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
19:19  12 апреля 2017 0

Жителю ХМАО, которому грозит казнь, дали пожить еще неделю

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Суд в Индонезии пока не вынес приговор жителю ХМАОФото: Владимир Жабриков

В Индонезии перенесли суд над жителем Сургута Романом Калашниковым. Об этом «URA.RU» рассказал его друг Виктор, который собирает деньги на адвоката для югорчанина.

По словам Виктора, суд отложили на неделю из-за неявки свидетелей. Друг Калашникова не смог на момент публикации уточнить, со стороны защиты или обвинения не явились свидетели.

Житель ХМАО был задержан в аэропорту Бали за попытку провезти три килограмма марихуаны, замаскированной под упаковки с зубной пастой. В Индонезии за продажу наркотиков предусмотрена смертная казнь. Его друг Виктор опубликовал в Интернете петицию, в которой объявил сбор денег на адвоката для Романа Калашникова.

В петиции говорится, что единственный шанс Калашникова — нанять адвоката, услуги которого стоят 50 тыс. долларов. Защитник позволит сургутянину избежать расстрела. Калашников ранее записал прощальное видео, где заявил, что если собранные земляками деньги не помогут ему избежать высшей меры наказания, то они пойдут на благотворительность. К этому моменту на адвоката для югорчанина пожертвовали чуть больше двух тысяч долларов.

Антон Степыгин
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