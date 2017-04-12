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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:01  12 апреля 2017 0

Путин подарил Силуанову на день рождения подарок с намеком. «Мы вас пока никуда не переводим»

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, силуанов антон, пмэф-2016
Антона Силуанова поздравил с днем рождения президентФото: Владимир Андреев © URA.RU

Поздравляя министра финансов Антона Силуанова с днем рождения, президент России Владимир Путин не удержался от возможности отпустить шутку в адрес именинника. В подарок Силуанову глава государства преподнес сборник сочинений Витте.

Перед началом правительственного заседания в среду, 12 апреля, президент поздравил главу Минфина с днем рождения, отмечает пресс-служба Кремля.

Фото: официальный сайт Кремля

«Антон Германович, это собрание сочинений Алексея Юрьевича Витте, как известно, министра финансов. Он был еще и дипломатом, другие должности занимал. Мы вас пока никуда не переводим», — сказал президент, вручая Силуанову подарок.

Пока шло заседание, сборник сочинений российского министра лежал на столе перед Антоном Силуановым.

Нина Калинина
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