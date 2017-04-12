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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
19:39  12 апреля 2017 0

Реформа Росстата ударила по имиджу Зауралья. И властям не дают возможность оправдаться

Куйвашев в СПК Килачевский, график, диаграмма, статистика
Неприятные цифры стали достоянием общественностиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Традиционный статистический отчет о положении Курганской области по итогам года среди других регионов России в этот раз создал массу негативных информационных поводов для местных властей. Цифры, которые раньше (при существовании Курганстата) получали объективную трактовку, теперь статистиками не интерпретируются, позволяя читателям трактовать их, как вздумается. Курганские специалисты отмечают, что не все из отчетов верные.

Сейчас обработкой данных по Курганской области занимается Свердловскстат (офис в Екатеринбурге). На днях он обнародовал данные по итогам 2016 года, куда вошли те параметры, которые ранее не учитывались. В частности, было указано, что Курганская область находится на 81 из 82 мест по обеспеченности врачами, занимает 80 место по темпам роста численности населения. Также регион находится в хвосте рейтинга по среднедушевым денежным доходам (77 место) и инвестициям в основной капитал на душу населения (76 место). Кроме того, в отчет вошел уровень преступности в области — по количеству преступлений на душу населения Зауралье занимает шестое место по стране.

Бывший руководитель Курганстата Николай Кремлев согласился со всеми опубликованными данными, кроме доходов населения. «Мы находимся на 65-70 месте, сейчас рано давать отчет, потому что не все домохозяйства сдали налоговые декларации. Эти данные будут доступны в мае», — отметил он. Что касается численности населения, Николай Кремлев подтвердил, что стабильно число жителей в Зауралье уменьшается на семь тысяч в год. «Мы вымираем», — резюмировал он. Однако если брать все параметры в целом, по мнению Кремлева, область занимает место в середине рейтинга.

Предполагается, что в итоге преобразований Росстат будет передан под крыло Минэкономразмития. Политический аналитик Сергей Ширяев, знакомый с ситуацией в Курганской области, не исключил, что в будущем это станет своеобразным рычагом влияния на регионы. «Сейчас большую активность проявляет ОНФ, которые проводят свои исследования. Возможно, открытые данные статистики будут использоваться как своеобразный „пинок“ для неугодных руководителей», — отметил аналитик.

Татьяна Жаткина
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