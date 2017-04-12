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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:06  12 апреля 2017 0

Грузия отказалась от покупки российского газа

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентель, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
В Грузии нашли альтернативу российскому газуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Грузия до конца 2017 года не будет покупать газ у России. Об этом заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

По словам Каладзе, страна «полностью загрузится азербайджанским природным газом», пишет «Национальная служба новостей». Грузинский чиновник выразил уверенность, что благодаря строящемуся газохранилищу в перспективе страна снизит зависимость от российского газа.

В январе—марте 2017 года объем закупок природного газа из РФ составил 100 миллионов кубических метров, а в феврале — уже 70 миллионов, уточняет телеканал 360. В этом году из Азербайджана в Грузию поступит 2,347 миллиарда кубометров газа (95,5%), а весь объем будет составлять 2,457 миллиарда кубометров.

Нина Калинина
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