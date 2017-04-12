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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
19:50  12 апреля 2017 0

«Ханты-Мансийск — это родина отечественных носорогов». Известный телеведущий позавидовал столице Югры. ВИДЕО

Археопарк. Ханты-Мансийск., шерстистые носороги
Те самые носороги, родиной которых является Ханты-МансийскФото: Александр Елизаров © URA.RU

На «Первом канале» в программе о путешествиях «Непутевые заметки» вышел сюжет о Ханты-Мансийске. Административный центр Югры назвали родиной носорогов и одним из самых удивительных городов России.

В самом начале своей программы известный телеведущий Дмитрий Крылов с удивлением рассказывает, что Ханты-Мансийск находится не в Заполярье, а в центре Западно-Сибирской равнины. По мнению Крылова, столица ХМАО — один из самых удивительных городов России, в том числе из-за HiTec-архитектуры, несвойственной провинции. Телеведущий сразу же объясняет — все это построено на деньги от налогов нефтяных и газовых компаний.

«Здесь есть и шахматная академия, и концертно-театральный комплекс с органом, и два ледовых дворца, и олимпийский бассейн, и выставочный центр, и теннисный центр, и горнолыжные биатлонные трассы, а еще автомобильные развязки на зависть многим городам, и подземные переходы, в которых устраиваются фотовыставки», — рассказал Дмитрий Крылов.

Телеведущего поразили местные музеи, памятники и археопарк. «Здесь представлены зверюшки времен ледникового периода. За выносливость и проявленное ими нечеловеческое мужество в суровых условиях ледникового периода им установили памятники — в бронзе. в натуральную величину», — рассказал Крылов, добавив, что «Ханты-Мансийск — это родина отечественных носорогов. Шерстистых».

Телеведущий не забыл и про коренных жителей — ханты и манси, которых, по его мнению, так мало, что они все знают друг друга в лицо.

Видео: Youtube, «Первый канал»

Опубликованное на популярном портале видео с сюжетом про Ханты-Мансийск набрало чуть больше трех тысяч просмотров. В комментариях местные жители возмущены и фактами, изложенными телеведущим, и подобранным авторами программы видеорядом. «Это не наша горнолыжка, что за бред?», — пишет Дмитрий Гончаров. «На многих кадрах совсем не ХМ! Качество позорное», — недовольна пользователь с ником Larisa M.

Сам автор «Непутевых заметок» уверен, что жители Ханты-Мансийска вполне гостеприимные люди. «Ну как, летим в Ханты-Мансийск? Если все-таки надумали, то они будут вам рады. И ханты, и манси», — заключает в конце сюжета Дмитрий Крылов.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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