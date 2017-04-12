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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:25  12 апреля 2017 0

Россиян заставят выкупать свои пенсии у ПФР

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Будущими пенсионерам придется доплачивать за баллы для выплаты страховой пенсииФото: depositphotos.com © URA.RU
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Россиянам, работающим в теневом секторе экономики, а также самозанятым гражданам разрешат покупать пенсионные баллы в Пенсионном фонде РФ (ПФР). После этого они смогут оформить себе страховую пенсию.

Минтруд подготовил постановление правительства, которое предусматривает покупку пенсионных баллов работником, за которого работодатель не платил страховые взносы в ПФР, пишет «Газета.Ru». Добровольные взносы могут решить проблему недобора пенсионных баллов, с которым уже начали сталкиваться граждане, выходящие на пенсию, отметили в Минтруде.

«Уплачивая страховые взносы в рамках добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, застрахованные лица увеличивают количество баллов, тем самым создавая условия для приобретения права на страховую пенсию при наступлении пенсионного возраста», — отметили в министерстве.

На данный момент размер социальной пенсии, которая полагается всем неработающим пенсионерам, составляет 8 742 рубля. Средний размер страховой пенсии больше на 5 тысяч — 13 655 рублей. Для накопления страховой пенсии или пенсии по старости гражданину нужно накопить определенное количество пенсионных баллов, стоимость которых меняется каждый год.

Сейчас рабочий стаж для получения страховой пенсии должен составлять не менее восьми лет, а количество баллов превышать 11, однако уже к 2025 году стаж должен быть не менее 15 лет, а количество баллов — более 30-ти.

Нина Калинина
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