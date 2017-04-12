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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:47  12 апреля 2017 0

Пушков оценил перспективы переговоров США и России

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Алексей Пушков не ждет прорыва в отношениях США и России после переговоров Лаврова и ТиллерсонаФото: duma.gov.ru

США не заставят Россию изменить отношение к главе Сирии Башару Асаду, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. По его мнению, администрация Дональда Трампа сегодня не демонстрирует свободу дипломатического маневра для выхода из таких жестких позиций как по Сирии, так и по России.

Перед встречей в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москва должна сделать выбор между Соединенными Штатами и Башаром Асадом. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет лишь облегчить страдания сирийского народа и принести мир на территорию Сирийской Арабской Республики.

«Владимир Путин уже ответил на это фразой „Скучно, девочки, мы все уже это видели“. Доводы, которые Рекс Тиллерсон привез в Москву, судя по имеющейся информации, не заставят Россию изменить свое отношение к Башару Асаду. Поэтому, на мой взгляд, главным результатом встречи будет обсуждение ситуации, прояснение позиций сторон», — предположил Пушков в разговоре с «Федеральным агентством новостей».

Пушков отметил, что не ждет каких-либо конкретных шагов от переговоров Лаврова и Тиллерсона.

Нина Калинина
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