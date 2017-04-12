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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:31  12 апреля 2017 0

Мордовия лишилась главы. Назначен и. о.

Владимир Путин обсудил с Владимиром Волковым социально-экономическое положение в РеспубликеФото: официальный сайт Кремля
новость из сюжета:
Перестановки в губернаторском корпусе
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Глава Республики Мордовия Владимир Волков назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона. Такое решение озвучил президент России Владимир Путин на встрече с ним в среду, 12 апреля, сообщает официальный сайт Кремля. Как отмечается в релизе, на встрече Путин обсудил с руководителем региона социально-экономическую ситуацию в Республике.

На сайте размещен и официальный указ об отставке Волкова по собственному желанию и назначению его врио.

Владимиру Волкову 62 года. Он возглавил республику в мае 2012 году, сменив в этой должности Николая Меркушкина, руководившего регионом 22 года. Меркушкин в свою очередь стал губернатором Самарской области. Ряд СМИ сообщил сегодня о готовящейся отставке Меркушкина.

Виктор Жуков
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