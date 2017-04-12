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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
20:04  12 апреля 2017 0

Медведев даст пермскому губернатору обещанные два миллиарда

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий, жест рукой, решетников максим
Максим Решетников (справа) показал Дмитрию Медведеву первые результаты своей работыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников, находясь с рабочим визитом в столице, побеседовал с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе губернатора, почти решен вопрос выделения денег для расселения жителей Березников.

В среду, 12 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников в Москве встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Глава региона доложил, что в этом году в Прикамье на строительство и ремонт дорог предусмотрено более 11 млрд рублей — на 65% больше, чем в 2016 году. При этом 4,4 млрд направят на ремонт дорог в муниципалитетах.

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Отдельно Решетников остановился на проекте моста через реку Чусовая, который сейчас рассматривает правительственная комиссия. Врио губернатора попросил Медведева поддержать проект. Премьер-министр в ответ рекомендовал главе Прикамья отслеживать эффективность использования средств на ремонт дорог.

Кроме того, вновь был затронут вопрос выделения двух млрд рублей федеральных средств на расселение жителей Березников из опасной зоны провалов грунта.

Ранее Решетников уже обращался к премьеру с просьбой изыскать средства. На этот раз Медведев подтвердил, что планируется выделить 1,9 млрд рублей: 1,2 млрд из резервного фонда и 700 млн рублей в результате корректировки бюджета РФ.

Стефан Савелли
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