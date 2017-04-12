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12 апреля 2017
11 апреля 2017
19:59  12 апреля 2017 0

В Челябинске отец пациентки избил участкового врача

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, борьба, удар, кулак, насилие, сила
Агрессивный хозяин квартиры нанес травмы участковому врачуФото: pixabay.com

В полиции Челябинска выясняют обстоятельства нападения на участкового терапевта, прибывшего по вызову в один из домов Курчатовского района. На молодую женщину-медика набросился отец студентки, которой требовалась помощь врача. Инцидент произошел 10 апреля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД города.

Врачу открыла дверь сама студентка. В прихожей также была большая собака без намордника. По словам врача, она попросила закрыть пса в комнате. Но это почему-то не понравилось отцу студентки. Мужчина стал грубо выталкивать врача и ударил женщину с такой силой, что она ударилась головой о дверь.

В итоге хозяин квартиры вышвырнул медика за порог, двинув железной дверью, из-за чего она получила еще один удар по голове. Медик сняла побои, зафиксировала сотрясение мозга и написала заявление в полицию.

По данным портала 74.ru, студентка вскоре сама сходила в поликлинику, чтобы получить справку об освобождении от занятий по случаю ОРВИ.

Альбина Золотухина
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