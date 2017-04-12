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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:54  12 апреля 2017 0

В Кремле готовят отставку еще одного губернатора. Ему на смену спешат 30 кандидатов

После 20 лет работы губернатором Николая Меркушина отправляют в отставкуФото: Википедия
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Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ближайшее время может покинуть свой пост. «Меркушкину сказали паковать вещи», — заявил близкий к региональной администрации источник.

В Кремле увольнение главы региона РБК подтвердили сразу два источника. Отставку Меркушкина, как утверждают собеседники издания, начали обсуждать еще в выходные. Покинуть свой пост, по некоторым данным, он может до конца недели или до конца месяца.

Источники РБК связывают возможный уход Меркушкина с конфликтом с гендиректором корпорации «Ростех» Сергей Чемезовым. Госкорпорация имеет долю в Alliance Rostec Auto B.V. — компании, которой принадлежит контрольный пакет акций «АвтоВАЗа». «Чемезову хотелось, чтобы плясали под его дудку, а Меркушкин — человек старой школы, который делать этого не стал», — рассказал собеседник издания.

Еще одной причиной ухода Меркушкина самарский депутат Матвеев называет проблемы внутри региона: срыв сроков по строительству «Самара-Арены» к чемпионату мира по футболу; социальные протесты из-за отмены льгот; уголовные дела в регионе по факту фальсификаций на думских выборах. В Кремле, по словам депутата, сейчас не уверены, что Николай Меркушкин сможет на достойном уровне обеспечить кампанию по выборам президента.

Пока в региональной власти, а также в Кремле обсуждают возможных кандидатов на пост губернатора Самарской области. Так, место Меркушкина может занять депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Владимир Гутенев, бывший советник гендиректора «Ростеха», считает самарский политолог Олег Молчанов. Еще одним претендентом политолог называет сенатора от Самарской области Дмитрия Азарова.

Источник, близкий к Кремлю, утверждает, что в администрации президента есть резерв из 20-30 кандидатур, но эти люди пока не знают, на какой регион их могут поставить.

Николай Меркушкин, 17 лет возглавлявший республику Мордовия, был назначен губернатором Самарской области в 2012 году. В 2014 году досрочно ушел в отставку, чтобы избраться на второй срок.

Нина Калинина
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