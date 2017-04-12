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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:09  12 апреля 2017 0

На Украине признают недействительными все законы, принятые во времена Советского Союза

Рабочая поездка. Арти, наклейка, кпрф, советский союз, герб ссср, кафельная плитка
Власти Украины избавляются от советского наследияФото: Александр Ельчищев © URA.RU

На Украине могут отменить все законы, принятые во времена Советского Союза. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на странице в Facebook.

«В прошлом году правительство отменило 367 нормативных актов времен СССР. Во время второй волны было отменено более 100 таких актов. Теперь делаем следующий шаг. Декоммунизация продолжается», — написал Гройсман.

Гройсман отметил, что там, где нужно будет заменить устаревшие нормативные акты современными европейскими — произойдет замена, а все остальное отойдет в историю.

С 2015 года на Украине начали действовать законы о декоммунизации. Таким образом страна полностью планирует избавиться от советского наследия. В 2016 году на Украине переименовали несколько городов, кроме того, было снесено почти 2,5 тысячи советских памятников, напоминает портал Life.ru.

Нина Калинина
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