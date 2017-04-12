{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
20:26  12 апреля 2017 0

Владимир Якушев второй день в командировке по области. И сегодня сделал лирическое признание о привычках отца и семейной традиции

Губернатор Владимир Якушев вспомнил вкус детства на фабрике пряниковФото: Владимир Балтунов

«Мой отец всегда пил чай с пряниками, и для меня пряники — это семейная традиция. Вкус оттуда — из детства. Я сам люблю пряники с молоком», — рассказал сегодня журналистам во время рабочей поездки по Ишимскому району губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Приватное признание глава региона сделал во время осмотра хлебозавода. Предприятие закрылось, но после двух лет простоя было реанимировано. Цеха приобрел местный бизнесмен, который наладил производство пряников. На проект потрачено 25 млн руб. частных и бюджетных денег. «Мы выпускаем здесь 40 тонн пряников в месяц, — пояснил бизнесмен Владимир Лукошин. — А сорта нам придумывать не пришлось. Мы сохранили рецепты с советских времен».

Губернатор Владимир Якушев оценил вкус мятных и имбирных пряников, осмотрев линию производства.

Фото: Владимир Балтунов

В ходе сегодняшнего визита глава региона также оценил инвестиционную ситуацию в Ишимском районе. «Ишим занимает хорошие позиции в инвестиционной привлекательности. Есть, конечно своя специфика: в первую очередь развиваются отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности, — сказал Владимир Якушев. — Тем, кто двигается, помогать горазд легче. В Ишиме и Ишимском районе есть движение».

Примером работы должен стать уникальный завод по глубокой переработке зерна, который, как ожидается, начнет работу уже летом. В региональном департаменте инвестиционной политики сообщили, что речь идет об АО «АминоСиб». Компания успешно развивает глубокую переработку зерна, производя спирт, глютен и барду.

Предположение подтвердил руководитель «Аминосиб» Николай Мамонтов. Он пояснил, что предприятие откроет новую очередь завода по производству лизина — добавки для кормов. Общее количество инвестиций в развитие компании уже перевалило за 6 млрд руб. «Сейчас в России лизин не производится, все закупается в Китае и на Западе, — рассказал Николай Мамонтов. — Мы будем ориентироваться на российских покупателей. А потребление в стране примерно 70 тыс. тонн».

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров