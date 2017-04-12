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12 апреля 2017
11 апреля 2017
20:35  12 апреля 2017 0

Челябинцы увидели эротический подтекст во флешмобе в честь Дня космонавтики. ФОТО

В ракете, в которую выстроились челябинские студенты, острые на язык интернет-пользователи увидели фаллосФото: ЮУрГУ, видео: Книга рекордов России

Челябинский флешмоб стал поводом для шуток в соцсетях. В ракете из выстроившихся в честь Дня космонавтики студентов увидели большой фаллос.

Учащиеся Южно-Уральского госуниверситета хотели отметить таким флешмобом и День космонавтики, и день рождения аэрокосмического факультета. На площади перед главным корпусом вуза собралось 300 человек. Они изобразили ракету, после чего выпустили белые гелиевые шары в небо. «Мы хотим обратить внимание, что полет Юрия Гагарина в космос — это заслуга не одного человека, а тяжелый труд многих людей», — объяснили идею организаторы мероприятия.

«А это точно… ракета?» — усомнился пользователь «ВКонтакте», где разошлась фотография флешмоба, Сергей Лукин. «Фигура неплохо отражает состояние дел в нашей космической отрасли», — саркастически заметил Андрей Ненахов. «Символическое положение хрена на отечественную космонавтику», — поддержал его Андрей Айзенберг.

Это уже не первое сомнительное достижение Челябинска. Ровно год назад выстроенная на площади Революции из сотни машин ракета попала в Книгу рекордов России и подняла Южный Урал на девятое место в рейтинге регионов, где странным рекордам уделяют особое внимание.

До этого в Челябинске готовили самую большую тарелку каши. Южноуральский силач поднимал на себе верблюда Васю, а водители устраивали автоелки.

Сергей Леонов
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