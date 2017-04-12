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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:51  12 апреля 2017 0

Путин своим подарком сделал предостережение министру Силуанову

XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, силуанов антон
Антону Силуанову стоит задуматься над подарком ПутинаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-глава службы протокола при первом президенте РФ Владимир Шевченко считает, что подарок министру финансов Антону Силуанову от президента Владимира Путина является предостережением. Глава государства, поздравляя министра с днем рождения, вручил ему сборник сочинений Сергея Витте, который возглавлял Минфин во времена Российской империи.

«Здесь подбор был правильный — подарить Витте. Это правильно, что надо изучать наследство Витте, чтобы не допускать ненужных ошибок. Подарок подбирается под человека», — рассказал в разговоре с «Национальной службой новостей» Владимир Шевченко.

Шевченко уточнил, что выбором подарка для чиновников занимается служба протокола, лично президент или премьер-министр. Он также отметил, что подарки принято дарить скромные. «Подарок не оценивается как какое-то богатство», — подчеркнул эксперт.

Чуть более года назад глава РФ Владимир Путин подарил на то время министру экономического развития Алексею Улюкаеву (в данный момент находится под домашним арестом и обвиняется в вымогательстве взятки) книгу 1907 года выпуска «Экономические этюды», которую написал публицист Николай Водовозов. Владимир Шевченко уточнил, что на тот момент книга соответствовала деятельности Улюкаева.

Антон Силуанов после окончания вуза постоянно работал в Минфине. В 2011 году он стал главой ведомства, сменив на этом посту Алексея Кудрина.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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