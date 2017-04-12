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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
20:55  12 апреля 2017 0

Истерика не спадает! В Тюмени из-за угрозы минирования перекрыли подземный переход

Подземный переход у площади 400-летия Тюмени перекрыли из-за угрозы минированияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вечером в среду, 12 апреля, в Тюмени был перекрыт подземный переход под перекрестком улиц Республики и Максима Горького. Очевидцы сообщали, что причиной закрытия стал подозрительный предмет, который мог быть взрывным устройством.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «URA.RU» подтвердили — подземный переход в районе площади 400-летия Тюмени перекрывали из-за угрозы минирования. «В 17-34 в среду, 12 апреля, поступило сообщение, что в подземном переходе обнаружен подозрительный предмет, — рассказали в пресс-службе полицейского главка. — Через 6 минут на место прибыли сотрудники кинологической службы, полиции, скорая помощь, МЧС».

Подозрительным предметом оказалась коробка из-под сигарет, уточнили в пресс-службе.

Николай Бастриков
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