21:00 12 апреля 2017 0

Кремль продолжает губернаторские отставки Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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И вот главные новости к этому часу:

Губернаторские отставки в Кремле продолжаются. Глава Республики Мордовия Владимир Волков снят с должности и назначен врио руководителя региона. Кроме того, в ближайшее время пост может покинуть глава Самарской области Николай Меркушкин. Ему на смену готовы прийти 30 кандидатов.

СМИ и соцсети весь день обсуждают инициативу Минздрава и ФОМС лишить безработных и самозанятых россиян полисов ОМС. Позднее министерство опровергло информацию о реформе. Однако идея отменить полисы имеет основания. Все больше россиян не хотят оплачивать лечение тех, кто не платит налоги. Почему так — в колонке экономиста.

Российская элита хотела дружить с президентом США Дональдом Трампом и «плевать на всех». Однако новый американский президент надежд не оправдал. Рассказываем, как это произошло и что будет дальше.

Накануне стало известно, что изнасилованная звезда интернета Диана Шурыгина попала в психбольницу. Что это на самом деле — болезнь или очередной пиар-ход? Ответ в колонке врача-психиатра высшей категории Игоря Салынцева.

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова вернула себе расположение губернатора Евгения Куйвашева. Подтверждение этому — в видеоролике, который сегодня увидели все пользователи YouTube. Посмотрите запись и сами все поймете.

Сегодня День космонавтики! «URA.RU» подготовило для вас маленький подарок. Все любят читать новости о космосе, но мало кто разбирается в научных фактах. Мы попросили астрофизика из УрФУ Павла Скрипниченко проанализировать несколько последних новостей о науке, чтобы установить, насколько они верны. Тут все о взрыве Луны, Апокалипсисе, водяном пятне на Юпитере и заявлении Стивена Хоккинга. С картинками!

На прошлой неделе миллионы россиян наклеили на заднее стекло своих авто знак «Шипы». Однако, на наш взгляд, чтобы на дорогах стало безопасно, этого недостаточно, нужно еще несколько знаков. «URA.RU» создало наклейки специально для бьюти-блогеров, дачников и любителей посигналить. Жмите на ссылку и скачивайте!