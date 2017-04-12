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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
20:59  12 апреля 2017 0

Комарова и экс-глава «Ханты-Мансийского банка» распределили премию. ФОТО

Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск., мизгулин дмитрий, дюдина вера
В ХМАО вернулся известный политик и банкир Дмитрий МизгулинФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийске прошла церемония вручения юбилейной Международной литературной премии «Югра». Организаторами выступили правительство ХМАО-Югры и банк «Открытие». В церемонии приняли участие губернатор Наталья Комарова, ГФИ Дмитрий Кузьменко, а также экс-глава «Ханты-Мансийского банка» (вошел в структуру «Открытие»), председатель Союза писателей Югры, Дмитрий Мизгулин. Об этом сообщили «URA.RU» в среду, 12 апреля, в пресс-службе финансовой организации.

«Считается, что имя „Югра“ закрепилось за нашей землей после его упоминания в знаменитой „Повести временных лет“. Я желаю вам творчества такой же силы, чтобы ваше слово веками использовалось на нашей замечательной земле», — обратилась к лауреатам премии Наталья Комарова.

«Мы отмечаем самые лучшие, самые полюбившиеся литературные произведения, которые влияют на общественную мысль, на душу человека, которые запомнились и понравились читателям. Сегодня эта премия уже хорошо известна не только в России, но и за рубежом», — прокомментировал Дмитрий Мизгулин.

Лауреатом 2017 года стал этнограф, краевед из Нижневартовска Валерий Михайловский за книги о путешествиях по Югре. На его счету более 20 трудов о жизни коренных народов в верховьях Вахи, экспедициях по удаленным уголкам родного края. Премией «Югра» награжден другой литератор из ХМАО Павел Черкашин. Высокой оценки он удостоен в номинации «Поэзия» за целый ряд книг.

Также награду получила москвичка, психолог реабилитационного центра для подростков Елена Тулушева за книгу «Чудес хочется». Стоит отметить, что Тулушева не профессиональный литератор, она работает психологом в реабилитационном центре для подростков.

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Фото: Пресс-служба ФК «Открытие»

В номинации «Славянская книга» победа присуждена сразу двоим — организатору благотворительных акций из Санкт-Петербурга Ираде Вовненко и писателю Янушу Вишневскому, проживающему в Германии. Творческий тандем одного из самых популярных польских авторов и российского деятеля культуры подарил миру книгу «Любовь и другие диссонансы».

Януш Вишневский отметил, что ему очень приятно получить литературную премию именно в Югре. «Это значит, что люди не только читают мои книги, но и ценят. Невероятно приятно, что это происходит не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в таких краях, где я еще не был», — поделился впечатлениями Вишневский.

Катерина Максимова
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