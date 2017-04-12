{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
21:15  12 апреля 2017 0

Путин выдвинул версии химической атаки в Идлибе. «Это все одна банда». ВИДЕО

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Владимир Путин подчеркнул, что власти Сирии не применяли химоружиеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин озвучил две версии химатаки в провинции Идлиб. В интервью телеканалу «Мир» он предположил, что если химическое оружие было у террористов в Ираке, то оно, вполне возможно, есть и у сирийских боевиков.

«Это же одна банда», — заявил российский лидер. Президент предположил, что правительственные войска могли разгромить подпольный цех террористов по производству отравляющих веществ, пишет RT. Вторая озвученная президентом версия — постановка, провокация, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки для дополнительного давления на законные сирийские власти.

Владимир Путин подчеркнул, что Сирия выполнила все обязательства по ликвидации химоружия, пишет информагентство Nation News. Как отметил глава государства, если возникают сомнения, можно провести соответствующую экспертизу. Российский лидер предложил приехать на базу «Шайрат», с которой якобы вылетали самолеты с химическим оружием, и проверить, есть ли остатки порошка на технике или территории авиабазы.

Владимир Путин также не исключил своей встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает «Национальная служба новостей». Сейчас американский политик проводит переговоры в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Главный вопрос на повестке встречи — сирийский.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров