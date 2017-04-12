{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
11 апреля 2017
21:24  12 апреля 2017 0

В Челябинской области две первоклассницы упали в пожарную шахту

Суд Цыбко Озерск Челябинск, кпп, озерск
На школьной экскурсии в Озерске произошло ЧПФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Две шестилетние школьницы упали в шахту спуска дежурного караула Федеральной противопожарной службы № 1 МЧС России в Озерске. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области, ЧП произошло днем в среду, 12 апреля, во время экскурсии в пожарную часть. По данному факту начата доследственная проверка.

Экскурсия проходила в сопровождении преподавателя. Девочки остались без присмотра взрослых, когда упали с четырехметровой высоты. Школьниц увезли в больницу с травмами спины и головы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения и противопожарного управления — ответственных за режим безопасного пребывания детей.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров