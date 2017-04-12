{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
21:33  12 апреля 2017 0

Воспитание Лавровым американских журналистов сняли на видео

Французское посольство. Москва, лавров сергей, мемориал, французское посольство, теракт в ницце, керри джон
Сергею Лаврову пришлось стать воспитателем для журналистов СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

В сети опубликовано видео, на котором глава МИД Сергей Лавров отчитывает американских журналисток из пула Госдепартамента США, устроивших «базар» перед началом встречи российских и американских дипломатов.

На видео, размещенном , видно, что когда делегации садятся за стол переговоров, журналисты начинают выкрикивать вопросы. Лавров в ответ поинтересовался: «Кто вас воспитывал?», «Кто учил вас манерам?». Повторить вопрос пришлось дважды, так как в первый раз его слова не были услышаны. После этого в зале стало тихо.

Как ранее рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова, Лавров спросил журналисток, кто учил их манерам, «как бы оправдывая американок перед канделябрами, лепниной и вышитыми на гардинах золотыми пчелами — символом царской мудрости», писала «Газета.Ru».

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона длились пять часов, сейчас в Кремле дипломатов принимает Владимир Путин.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров