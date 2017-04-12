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12 апреля 2017
22:04  12 апреля 2017 0

Сечин и Кадыров отреагировали на статью о конфликте между ними. Они намерены судиться с Financial Times

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Кадыров объединился с главой "Роснефти" против газеты Financial TimesФото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров выпустили совместное заявление по поводу публикации в газете Financial Times, в котором опровергли сообщения о конфликте между ними.

Заявление появилось на сайтах «Роснефти» и правительства Чечни в связи информацией иностранного издания о якобы имевшем место конфликте между ними на почве продажи активов компании чеченским властям, пишет «Интерфакс». Сечин и Кадыров не исключили, что обратятся в суд.

«Публикуемые и тиражируемые домыслы являются заведомо бездоказательной и сознательной ложью, в связи с чем мы вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций», — говорится в их совместном заявлении.

Там же отмечается, что Сечина и Кадырова связывают многолетние и многосторонние уважительные деловые и человеческие отношения. Информацию же о «чеченском следе» в теракте в метро Петербурга в заявлении называют «разжиганием межнациональной розни, т. е. уголовно наказуемом деянии», уточняет «Газета.ru».

Ранее Financial Times написала о конфликте Сечина и Кадырова на почве обсуждений продажи чеченским властям местных активов «Роснефти». Также издание намекает на некий «чеченский след» в теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля.

Марина Мотылева
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