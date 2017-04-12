22:22 12 апреля 2017 0

Госдума считает неконституционным решение Минздрава лишать безработных полисов ОМС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предостерег руководство Минздрава и ФОМС от непродуманных решений по отмене обязательного медстрахования для неработающих россиян. Он отметил, что в его комитет не поступали документы из правительства по полисам ОМС.

«Комитет категорически против лишения каких-либо категорий неработающих и „самозанятых“ граждан полиса ОМС. Это противоречит Конституции Российской Федерации», — подчеркнул Дмитрий Морозов.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) намерены лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян (няни, репититоры, домработницы и так далее). Этим категориям граждан будет полагаться только безвозмездная скорая помощь. Таким образом, по мнению разработчиков законопроекта, можно сэкономить существенную часть бюджетных денег, писала газета «Известия».

Как отметил Морозов, Комитет по охране здоровья всегда будет отстаивать право россиян иметь полис ОМС и получать по нему медицинскую помощь бесплатно, как это сейчас гарантировано законодательством. Чтобы больше не было недопонимания, Морозов посоветовал Минздраву и ФОМС более тщательно прорабатывать свои документы и заявления, пишет «Российская газета».

Морозов уточнил, что неразбериха произошла из-за двух законопроектов, один из которых подразумевает лишение права на бесплатную медпомощь военнослужащих, которые лечатся в ведомственных больницах, а второй относится к категориям «самозанятых» граждан.

Законопроектом устанавливается, что в течение 2017 и 2018 годов уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование таких наемных работников будут осуществлять субъекты Российской Федерации так же, как за неработающее население. Затем они сами будут уплачивать налоги и страховые взносы. Этот законопроект не затрагивает права таких категорий неработающих граждан как мамы, занятые уходом за ребенком после трех лет, или трудоспособные граждане, занятые уходом за инвалидами и престарелыми.