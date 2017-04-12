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12 апреля 2017
22:36  12 апреля 2017 0

В Кремле опровергли причастность к рейтингу губернаторов

Клипарт, москва, кремль, кремлевская стена, кремлевский дворец
В Кремле заявили, что не составляют рейтинг губернаторовФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Администрация президента России не занимается формированием рейтингов глав российских регионов, заявил источник в Кремле.

«Администрация президента не занимается формированием рейтингов глав российских регионов на основе субъективных оценок», — заявил «Интерфаксу» источник в администрации президента РФ.

Таким образом была опровергнута информация о том, что рейтинг губернаторов, опубликованный в журнале «Профиль», был составлен Кремлем, пишет портал «Утро.ру».

В журнале указывалось, что рейтинг был сделан Центром развития региональной политики, которым руководит Илья Гращенков. «Кремлевский рейтинг» глав регионов — коммерческий проект Гращенкова, уточнял источник «Газеты.Ru». Губернаторам посоветовали не ориентироваться на этот индекс.

Как отмечается в журнале, оценка в рейтинге — сумма факторов, на основе которых прогнозируется вероятность отставки губернатора, усиления или ослабления позиций по отношению к федеральному центру, а не показатель эффективности его работы.

Нина Калинина
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