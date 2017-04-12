{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
22:46  12 апреля 2017 0

Экспертиза выяснила, что употреблял петербургский смертник перед терактом

Клипарт, всего понемногу, энергетик, напиток, газировка, жестяные банки
Перед терактом смертник принял антидепрессант и выпил энергетикФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
все новости сюжета

В ходе химической экспертизы тела террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвал вагон в метро Санкт-Петербурга, выяснилось, что перед трагическими событиями он употреблял антидепрессанты. Наркотиков в его организме не обнаружено.

Эксперты нашли в крови предполагаемого террориста-смертника лекарственный препарат фенотропил, который употребляют для повышения устойчивости к стрессовым ситуациям и неврозах, а также улучшения памяти и мозговой активности, пишет Life.ru.

Кроме этого, в желудке Джалилова оставались следы кофеина и таурина, которые содержатся в энергетических напитках, таких как «Ягуар» или «Страйк». Наркотических веществ в крови смертника не нашли.

В декабре 2016 года Джалилов был депортирован из Турции в связи с нарушением визового режима, напоминает «Национальная служба новостей». По данным агентства Reuters, молодой человек привлек внимание спецслужб страны из-за подозрительных связей, но ничего противозаконного в действиях приезжего найдено не было.

Взрыв в вагоне петербургского метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел 3 апреля. Погибли 15 человек, в том числе смертник, который вез бомбу. Более 50 пассажиров пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров