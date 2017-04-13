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13 апреля 2017
12 апреля 2017
23:07  12 апреля 2017 16

«Не смей оскорблять Россию». Наш дипломат отчитал постпреда Великобритании при ООН. ВИДЕО

Владимир Сафронков назвал настоящую причину выпадов Британии в сторону РоссииФото: скрин YouTube

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков потребовал от британского постпреда Мэтью Райкрофта перестать оскорблять Россию. Перед этим британский дипломат обвинил нашу страну в поддержки Сирии и заявил, что «Москва потеряла доверие».

По словам Мэттью Райкрофта, Россия постоянно злоупотребляет своим правом вето. Сафронков ответил жестко, подчеркнув, что представитель Великобритании предъявляет оскорбительные требования гарантам перемирия в САР, тогда как его страна обслуживает интересы террористических группировок, пишет портал «Русская планета».

Российский дипломат отметил, что во время выступления Мэттью Райкрофт позволил себе оскорбления в адрес Сирии, Ирана, Турции и других государств. «Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!», — отметил Сафронков.

При этом он продолжил свою пламенную речь, обращаясь уже лично к Райкрофту: «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — спрашивал российский дипломат своего британского коллегу.

Сафронков подчеркнул, что Великобритания все делает для того, «чтобы взаимодействие [России и США] было подорвано».

Нина Калинина
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