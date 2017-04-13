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06:06  13 апреля 2017 0

Пермский губернатор вернулся из Москвы презентовать новый проект

Первая пресс-конференция губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь, решетников максим
Максим Решетников после коротких московских каникул вновь прилетел к пермякамФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников вернулся из очередной командировки. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства, врио губернатора готов презентовать землякам новый проект.

В четверг, 13 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников после двухдневной командировки в столицу возвращается к работе в своей резиденции. Глава региона проведет заседание правительства, которое традиционно будет частично открытым для прессы. А затем команда врио губернатора устроит презентацию проекта «Управляем вместе» — интернет-сервиса для обращений жителей Прикамья.

Два предыдущих дня Максим Решетников провел в Москве. 11 апреля он встречался с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы обсудить реализацию программы газификации сельских территорий Пермского края. А 12 апреля состоялась встреча с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, с которым рассматривались вопросы ремонта дорог в Прикамье, благоустройства и переселения жителей Березников из опасной зоны провалов грунта.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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