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13 апреля 2017
12 апреля 2017
23:27  12 апреля 2017 0

«Выигрывает весь мир». Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров

Саммит Россия-ЕС. Приезд гостей и пленарное заседание, путин владимир, лавров сергей
Сергей Лавров и Владимир Путин уверенны, что в отношениях с США еще не все потеряноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о деталях переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По мнению российского дипломата, эти переговоры стали «обстоятельными и откровенными».

Глава МИД РФ подчеркнул, что в рамках переговоров с американским коллегой удалось охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для России и США, пишет РИА «Новости». По словам Сергея Лаврова, «история доказала, когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир».

Он также отметил, что другие государства предпринимали попытки помешать сотрудничеству России и США. «Считаем, что это недальновидный подход», — подчеркнул Сергей Лавров. Он также сообщил, что в ходе переговоров с Тиллерсоном президент России заявил о готовности вернуться к применению Меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией.

В свою очередь госсекретарь США заявил, что в отношениях США и России необходимо прекратить деградацию. По его словам, будет создана рабочая группа для их стабилизации. «Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации», — сказал Тиллерсон.

Госсекретарь США признал, что сейчас отношения России и Америки находятся на «самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке».

Переговоры Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона продолжались в Москве более пяти часов. Затем дипломатов принял глава государства Владимир Путин.

Нина Калинина
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