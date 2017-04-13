Трамп во время ракетного удара по Сирии ел десерт с лидером Китая

23:36 12 апреля 2017 0

Трамп ударил по Сирии, не отрываясь от десерта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент США Дональд Трамп рассказал, чем был занят во время ракетного удара Соединенных Штатов по правительственной авиабазе в Сирии. Как выяснилось, в это время рядом с ним находился председатель КНР Си Цзиньпин.

Лидеры двух стран только что закончили обед и, по словам Трампа, приступили к «замечательному торту, который мы когда-либо видели». Затем к президенту США подошли генералы. Они доложили, что пусковые установки заряжены и готовы к удару, спросив, что делать дальше, пишет «Газета.Ru».

«Президент Си, позвольте объяснить вам кое-что. Мы только что запустили 59 ракет», — вспомнил Трамп свои слова в адрес китайского коллеги.

После этого, по словам американского президента, Си Цзиньпин помолчал 10 секунд и попросил переводчика передать его слова. Он сказал Трампу, что одобряет применение оружия против того, кто «травит газом детей», однако не стал прямо комментировать данный инцидент.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе в сирийской провинции Хомс, утверждая, что с нее якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб, погибли люди, напоминает RT. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что США ведут террористическую войну против Сирии.

Трамп ранее назвал главу Сирии Башара Асада «животным» и заявил, что проблемы в стране начались из-за его поддержки со стороны России. Но, по словам американского президента, он не собирается идти в Сирию, несмотря на нанесенный массированный авиаудар на прошлой неделе, уточняет «Национальная служба новостей».