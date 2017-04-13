00:00 13 апреля 2017 0

Она уверена, что ее освобождение - это не заслуга всех, кто ей помогал, а явление бога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная за репост детского порно, оправданная судом и ставшая после этого правозащитником, вновь высказалась в пользу строительства Храма на воде в Екатеринбурге. Свое мнение она опубликовала в «Фэйсбуке».

«Люди вымещают свою злость на церкви. Пруд, который никому до этого на фиг не нужен был, стал вдруг настолько ценен, что каждый мало-мальски активный гражданин готов глотку порвать себе, лишь бы высказаться против строительства Храма на воде», — написала она на своей странице в соцсети.

По ее мнению, спор вокруг идеи храма Святой Екатерины сводится к тому, что мелкие и крупные чиновники, радуясь этой теме как информационному поводу, «обливают грязью» не только меценатов проекта #храмнаводе, но и священнослужителей. «Однажды я попробовала защитить этот проект, чистые намерения меценатов, отстоять святость памятников, — вспоминает Евгения свое выступление недельной давности, — как меня чуть не разорвали в клочья либералы в комментариях, что я неблагодарная и что мне мозги в тюрьме промыли».

К своему посту Чудновец прикрепила видеоролик, назвав его «доказательством присутствия Бога». В минутном видео Евгения, снимая себя на телефон, развивает идеи из своего поста. «Эти люди под видом обнимашек пруда просто провоцируют православный народ вступить с ними в спор о религии, — говорит она. — А мы, христиане, молчим, потому что терпение — это наша благодетель. Но сейчас, когда обстановка очень напряженная в России, я призываю вас всех, кто молится: „Молитесь громче“. Все, кто говорит о том, что бог есть — кричите об этом. Пора пиарить бога».

Видео со страницы Евгении Чудновец в Facebook.

Также она заявляет о том, что ее освобождение из колонии было «явлением того, что бог есть». «Перед приговором я помолилась Николаю Чудотворцу, чтобы судьи оправдали меня — и это свершилось, — рассказывает девушка неизвестные подробности своей истории. — Все нахождение в тюрьме я молилась Богу о моем освобождении — и чудо произошло. Оно произойдет и с вами, если вы откроете свои сердца для бога».

Неделю назад Евгения Чудновец ввязалась в дискуссию вокруг строительства Храма на воде в Екатеринбурге в комментариях к посту депутата Дмитрия Головина, призывавшего провести очередную акцию «Обними пруд». В ответ на доводы защитников пруда о том, что храм сломает исторический облик города, который начинался с плотины и завода, Чудновец заявила, что «завод — это не культурная ценность, а место, где производят», что «Храм для горожан-прихожан лучше, чем ЮНЕСКО» и призвала всех поддержать строительство храма. Комментарии Чудновец вызвали целую волну обсуждений.

Евгения Чудновец осенью 2016 была осуждена за репост видео, на котором запечатлен обнаженный восьмилетний мальчик. Позже выяснилось, что ролик был снят воспитателем детского лагеря в Зауралье. Чудновец утверждала, что разместила ролик, чтобы обратить внимание на издевательства над детьми, но суд Катайска ей не поверил и отправил в колонию.

После публикаций в СМИ ее дело вызвало огромнейший резонанс, затем Генпрокуратура РФ заявила, что не видит в действиях женщины состава преступления. По указанию Верховного суда Курганский облсуд отменил все предыдущие судебные решения и прекратил ее уголовное дело. Выйдя на свободу, Чудновец занялась правозащитной деятельностью: объявила о создании своего центра, запустила сайт судче.рф, на котором уже размещены первые истории несправедливо осужденных.