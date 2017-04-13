23:55 12 апреля 2017 0

У Петра Порошенко депутаты отнимают власть Фото: пресс-служба Президента Украины

В Верховной Раде предложили упразднить пост президента Украины. С инициативой выступил председатель парламентского подкомитета по правам человека Вадим Рабинович.

По мнению Рабиновича, для Украины идеально подходит парламентская форма власти. В пример он привел Германию, где президент страны — это номинальная должность, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Депутат намерен не только выдвинуть эту идею для обсуждения в украинском парламенте, но и провести референдум по этому вопросу.

Год назад депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко заявил, что президент страны Петр Порошенко неоднократно давал взятки членам парламента за продвижение необходимых ему инициатив, писала «Национальная служба новостей». Депутат рассказывал, что деньги передавал Порошенко у себя в администрации президента, непосредственно этим занимался начальник его охраны Федоров.