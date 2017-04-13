06:47 13 апреля 2017 0

Ограничение движения будет действовать с 13 апреля по 10 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге улицу Татищева перекроют до середины июля. Ограничение движения транспорта связано с проведением ремонтных работ и реконструкцией улично-дорожной сети.

Как сообщает официальный сайт мэрии Екатеринбурга, ремонт будет проходить поэтапно: С 13 апреля по 10 июля планируется перекрыть отрезок улицы Татищева от Токарей до Мельникова, а с 1 мая по 10 июля будет полностью закрыто движение на перекрестке Татищева и Мельникова.

Ремонтные работы будет проводить ЗАО «Строительное управление — 21».