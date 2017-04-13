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06:47  13 апреля 2017 0

В Екатеринбурге до середины лета закроют улицу рядом с Центральным стадионом

Дорожный ремонт на Татищева, 49. Екатеринбург, улица татищева49
Ограничение движения будет действовать с 13 апреля по 10 июляФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге улицу Татищева перекроют до середины июля. Ограничение движения транспорта связано с проведением ремонтных работ и реконструкцией улично-дорожной сети.

Как сообщает официальный сайт мэрии Екатеринбурга, ремонт будет проходить поэтапно: С 13 апреля по 10 июля планируется перекрыть отрезок улицы Татищева от Токарей до Мельникова, а с 1 мая по 10 июля будет полностью закрыто движение на перекрестке Татищева и Мельникова.

Ремонтные работы будет проводить ЗАО «Строительное управление — 21».

Сергей Макеев
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